РИАМО - 21 апр. Все жители Подмосковья должны получить навык пользования интернет-технологиями для доступа к государственным услугам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин выступил в среду с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что пандемия четко продемонстрировала значимость развития сферы IT-технологий.
Он отметил, что чем больше людей освоят современную технику, тем будет комфортнее для всех.
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