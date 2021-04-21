«Как сказал президент, 24 на 7 ты можешь через свой личный кабинет получить различные услуги. Мы об этом много говорим. Запись в школу, к врачу, электронный дневник. Наша задача — всю эту цифру продвинуть и позаботиться о тех, кто еще не умеет пользоваться смартфонами, девайсами», — сказал Воробьев.