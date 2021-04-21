РИАМО - 21 апр. Бывшего зампредседателя Госдумы РФ Владимира Рыжкова задержали в столице по подозрению в нарушении при организации митинга, сообщает ТАСС.

Рыжков сообщил, что в его дом пришли полицейские и отвезли в отделении полиции.

«Мне вменяют в вину ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации). Я постарался разъяснить полицейским, что ни к чему не призывал, а только перепостил сообщение с сайта «Эха Москвы», где говорилось об акции», - отметил задержанный.

По его мнению, репост этого сообщения не стоит сравнивать с призывом или организацией митинга.

Рыжков находился в должности первого зампредседателя Госдумы с 1997 по 1999 годы. С 1993 по 2007 годы - депутатом нижней палаты российского парламента.