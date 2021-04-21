РИАМО - 21 апр. У Подмосковья после послания президента появились новые экономические возможности в модернизации здравоохранения, благоустройстве, привлечении инвестиций, также важное значение имеют инфраструктурные облигации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава государства Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в среду.
Он отметил, что освободившиеся средства можно будет направить на дальнейшее благоустройство, строительство школ.
«Инфраструктурные облигации для нас тоже имеют принципиально важное значение, мы можем продолжать строить развязки, дороги, которые нуждаются в огромном количестве инвестиций», - уточнил губернатор.
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