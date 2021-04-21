РИАМО - 21 апр. У Подмосковья после послания президента появились новые экономические возможности в модернизации здравоохранения, благоустройстве, привлечении инвестиций, также важное значение имеют инфраструктурные облигации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава государства Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в среду.

«Президент сегодня дал нам дополнительные возможности, потому что замещение коммерческих кредитов бюджетными освободит дополнительные ресурсы», - сказал Воробьев.

Он отметил, что освободившиеся средства можно будет направить на дальнейшее благоустройство, строительство школ.

«Инфраструктурные облигации для нас тоже имеют принципиально важное значение, мы можем продолжать строить развязки, дороги, которые нуждаются в огромном количестве инвестиций», - уточнил губернатор.

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