РИАМО - 21 апр. Свыше 17,5 т донорской крови и ее компонентов сдали жители Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Она напомнила, что донорская кровь нужна пациентам, которые получили тяжелые травмы, обильную кровопотерю. А также те, кто нуждается в хирургическом вмешательстве.
Сдать донорскую кровь в Московской области может каждый желающий, не имеющий противопоказаний. Доноров принимают без выходных с 8:00 до 14:00. Адрес: Москва, улица Металлургов, 37А.
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