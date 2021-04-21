РИАМО - 21 апр. Свыше 17,5 т донорской крови и ее компонентов сдали жители Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Благодаря неравнодушным людям Московская область полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. С начала этого года уже 22,8 тысячи человек стали донорами», - сообщила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Она напомнила, что донорская кровь нужна пациентам, которые получили тяжелые травмы, обильную кровопотерю. А также те, кто нуждается в хирургическом вмешательстве.

Сдать донорскую кровь в Московской области может каждый желающий, не имеющий противопоказаний. Доноров принимают без выходных с 8:00 до 14:00. Адрес: Москва, улица Металлургов, 37А.

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