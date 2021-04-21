Международный паспорт вакцинации от Covid‑19: как получить в Москве

Что такое паспорт вакцинации и зачем он нужен
Международное свидетельство о вакцинации (паспорт вакцинации, прививочный паспорт) выдается в соответствии с нормами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В свидетельстве указываются: фамилия и имя гражданина, его пол, возраст, национальность, номер национального паспорта, а также названия сделанных ему прививок с указанием соответствующих дат и подписями врачей. В него могут вноситься не только прививки от коронавируса.
Ранее такое свидетельство требовалось при отправлении в страны, где обязательным условием въезда являлось наличие прививки от желтой лихорадки.
Во время пандемии коронавируса паспорт вакцинации может потребоваться для путешествий за границу. Он гарантирует, что вы не заразитесь и не станете переносчиком заболевания.
Поскольку условия въезда в зарубежные страны постоянно меняются, список необходимых документов для въезда в конкретную страну, включая наличие международного сертификата о вакцинации, следует заранее уточнять у авиаперевозчиков.
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Где выдают паспорт вакцинации от Covid-19
С марта 2021 года в медико-санитарной части московского аэропорта Домодедово начали выдавать Сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (Covid-19) международного образца на русском, английском, немецком и французском языках.
С апреля здесь также выдается документ нового типа – паспорт вакцинации. Это документ о прививке от Covid-19, оформленный по стандартам ВОЗ, на русском и английском языках.
Как пояснили в аэропорту, часто летающим туристам больше подойдет именно паспорт вакцинации, в который можно внести данные о всех прививках, не только от коронавируса. Этот документ является привычным для иностранных государств.
Какие нужны документы
Чтобы получить паспорт вакцинации, достаточно обратиться в медпункт аэропорта Домодедово. Он находится на первом этаже общей зоны пассажирского терминала, в атриуме внутрироссийского прилета. Ориентироваться можно на вход №4.
Для оформления необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- заграничный паспорт;
- сертификат о вакцинации от коронавируса на русском языке с «Госуслуг» (после того, как человек привился, документ формируется автоматически в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах» и появляется в ленте уведомлений, если был верно указан номер паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа; его можно скачать в PDF-формате и распечатать).
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Сколько времени занимает оформление
Паспорт вакцинации от коронавируса международного образца выдадут прямо на месте сразу после обращения.
Как пояснили РИАМО в пресс-службе аэропорта, сама процедура оформления документа занимает не более 5 – 10 минут. Также стоит учитывать возможную очередь в медпункт и время на перемещение по зданию аэропорта. Поэтому на всякий случай лучше закладывать дополнительно от 40 минут до часа.
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