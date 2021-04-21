Международный паспорт вакцинации от Covid‑19: как получить в Москве

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Международное свидетельство о вакцинации (паспорт вакцинации, прививочный паспорт) выдается в соответствии с нормами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В свидетельстве указываются: фамилия и имя гражданина, его пол, возраст, национальность, номер национального паспорта, а также названия сделанных ему прививок с указанием соответствующих дат и подписями врачей. В него могут вноситься не только прививки от коронавируса.

Ранее такое свидетельство требовалось при отправлении в страны, где обязательным условием въезда являлось наличие прививки от желтой лихорадки.

Во время пандемии коронавируса паспорт вакцинации может потребоваться для путешествий за границу. Он гарантирует, что вы не заразитесь и не станете переносчиком заболевания.

Поскольку условия въезда в зарубежные страны постоянно меняются, список необходимых документов для въезда в конкретную страну, включая наличие международного сертификата о вакцинации, следует заранее уточнять у авиаперевозчиков.

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