РИАМО - 21 апр. Россия ведет себя максимально сдержанно в отношении государств, которые позволяют себе хамское поведение, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Нас в последнее время любят цеплять, как Табаки возле Шерхана - подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Все как у Киплинга. Киплинг - великий писатель», - сказал Путин в ходе выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Президент добавил, что Россия иногда никак не отвечает на провокационное поведение других стран.

«Недружественные акции в отношении России также не прекращаются. Завели пренеприличный обычай - по любому поводу цеплять Россию. Какой-то новый вид спорта - кто громче что-то скажет. Мы ведем себя максимально сдержанно, даже скромно. Иногда вообще не отвечаем на откровенное хамство», - заключил Путин.

Английский писатель Редьярд Киплинг - автор сборников рассказов «Книга джунглей» и «Вторая книга джунглей». Главный персонаж книг - мальчик Маугли, которого хочет убить тигр Шерхан и его приспешник шакал Табаки.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж

- В России в скором времени запустят программу выдачи льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Это даст импульс к развитию туризма в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Правительство России должно разработать четкий план по газификации домохозяйств, которые до сих пор не имеют доступа к газовым трубам При этом за подводку коммуникаций к границам земельных участков в населенных пунктах граждане платить не должны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей. Он добавил, что в прошлом году в стране значительно увеличились бюджетные расходы, однако устойчивость экономики удалось сохранить.

- К 2024 году доля современного оружия и военной техники в войсках России составит почти 76%, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

- Большинство госуслуг в РФ должно быть доступно онлайн через 3 года.

Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна без беготни по инстанциям, а просто по факту жизненной ситуации. Уже через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

- Российское здравоохранение должно строиться на современной технологической базе, при этом нельзя ослаблять внимание на повседневные проблемы, сообщил президент России Владимир Путин.

- Путин: России нужен щит биологической безопасности. Ученые должны быть готовы к появлению даже более опасной инфекции, чем коронавирус, заявил президент России Владимир Путин.

- Президент РФ предложил назначить выплату для беременных в трудном материальном положении. Он предложил предусмотреть для женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране в 6350 рублей в месяц.

- Около 45 тыс бюджетных мест создадут в вузах России за 2 года.

Не менее 70% из них отдадим именно в регионы России.

- Около 24 млрд рублей направят на обновление Домов культуры, музеев и библиотек в сельской местности, заявил президент России Владимир Путин.

- Целостную систему поддержки семей с детьми в РФ должны подготовить к 1 июля. Также необходимо принять дополнительные меры по поддержке родителей-одиночек, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин предложил установить доплаты для кураторов учебных групп техникумов. Он также предложил в ближайшие два года дополнительно направить 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

- Дополнительные возможности для студенческого туризма планируют создать в РФ. Президент РФ отметил, что также нужно поощрить и молодых людей, которые проявляют себя.

- Путин предложил провести выплаты по 10 тыс руб семьям со школьниками. Выплаты произведут в середине августа, а также предложил распространить данную меру на семьи, чьи дети только пойдут в первый класс.

- До конца 2024 года на территории России запланировано построить не менее 1,3 тыс. школ, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Одной из самых приоритетных целей государства является обеспечение роста реальных доходов граждан. В стране действует множество мер финансовой поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин поручил решить проблему с невыплатами алиментов.

Чувствительная для многих семей тема — взыскание алиментов. Это проблема в нашей стране. <...> Государство должно защитить права ребенка.

- Президент РФ предложил возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря. Ранее президент предложил до конца года продлить программу по туристическому кешбэку.

- Сдерживание цен в России должно осуществляться рыночными методами, а не директивно, сообщил президент РФ Владимир Путин. Важно стимулировать бизнес и обеспечить рост реальных доходов граждан.

- Президент РФ предложил продлить 20%-ный возврат денежных средств на туристические поездки по России до конца 2021 года. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его стоимости.

- Путин призвал запустить расширенные программы диспансеризации в РФ с 1 июля.

- Путин назвал демографическую ситуацию в России чрезвычайной. Сохранение народа России - главный приоритет государства, сообщил президент РФ.

- Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что не сомневался в успешном преодолении вызовов пандемии.