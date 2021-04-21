РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 апр. В Международный день Земли, 22 апреля, в средней школе №2 Котельников пройдет конкурс экологических инсталляций «Чудеса из мусорной корзинки», сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение дня на переменах учащиеся 6-10 классов будут создавать из заранее собранного материала арт-объекты. Материалом для творчества послужит то, что обычно после использования отправляется в мусорный контейнер: пластиковые бутылки и разнообразные лотки, упаковочный материал, пробки от бутылок и другие.

Кроме развития творческого подхода этот конкурс направлен на воспитание правильного отношения к утилизации различных бытовых отходов с целью сохранения природы.

Сразу после создания работ в 14:30 в актовом зале школы пройдет защита данных творческих проектов.