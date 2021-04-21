РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Оркестр русских народных инструментов «Самовар» Люберец завоевал Гран-при окружного конкурса ансамблевого и оркестрового музицирования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурсантами стали девять ансамблей и три оркестра из Люберец и Котельников. Они выступили на сцене Люберецкого дворца культуры накануне.

Более 200 учащихся детских школ искусств и музыкальных школ поучаствовали в окружном конкурсе ансамблевого и оркестрового музицирования. Гран-при досталось Образцовому оркестру русских народных инструментов «Самовар» детской школы искусств имени Л.И. Ковлера.

Конкурс проводится девятый год детской школой искусств №5 поселка Томилино.