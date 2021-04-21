РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Лучшими исполнителями окружного вокального конкурса Люберец, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали школьники Арсений Тарасов и Алексей Петрунин, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Конкурс «Наследники Победы» прошел на базе торгового комплекса «Текстиль-Профи». В этом году в нем приняли участие 50 юных вокалистов из городского округа Люберцы и соседних муниципалитетов. Они поборолись за победу в номинации «Вокал».

«С каждым годом вокальный конкурс «Наследники Победы» развивается - увеличивается количество участников, повышается уровень их исполнительского мастерства, открываются и восстанавливаются ранее утерянные композиции. В этом году Гран-при вручили дуэту Арсения Тарасова и Алексея Петрунина за исполнение песни «Мы вовсе не тени безмолвные», - сказал Ружицкий.

12-летний Тарасов и 13-летний Петрунин занимаются вокалом в театре мюзикла «Успех». Они учатся в школе №53 поселка Октябрьский.