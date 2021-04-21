РИАМО - 21 апр. Московская область готовит инфраструктуру для приема туристов из разных регионов страны, в регионе должно быть чисто и безопасно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию в среду президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу кешбэка на турпоездки по стране до конца этого года. В рамках данной программы туристы могут оплатить путешествие по стране банковской картой «Мир» и получить кешбэк в размере 20% от его стоимости.

«Готовимся (к туристическому буму - ред.). У нас большая программа развития исторических, культурных мест, у нас большие рекреационные территории, очевидно, что там будет проводить время большое количество наших жителей и жителей других регионов», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Московской области должно быть чисто, комфортно, безопасно.

«Это наша задача», - подчеркнул губернатор.

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