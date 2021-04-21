РИАМО - 21 апр. С 12 по 16 апреля комитет по конкурентной политике Подмосковья разместил в Единой информационной системе в сфере закупок 16 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Из них пять закупок — на обустройство детских игровых площадок, одна закупка — на строительство поликлиники.

Еще одна опубликованная закупка – на разработку проектно-изыскательских работ и строительство детского сада, одна закупка – на благоустройство парка и еще одна закупка – на строительство автодороги.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.