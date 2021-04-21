РИАМО - 21 апр. Реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей планируют завершить в течение трех лет, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы завершили определение подрядной организации и практически приступаем к реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. По контракту работы должны быть выполнены в течение трех лет», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В рамках проекта предстоит реконструировать почти 10 км дорог, включая семь путепроводов и один тоннель суммарной протяженностью более 1 км.

В рамках проекта планируется строительство боковых проездов с внутренней и внешней стороны МКАД, реконструкция Липецкой улицы с устройством заездов и разворотов, а также строительство четырех надземных пешеходных переходов.

Также значительные работы ведутся по благоустройству окружающих развязок дорог и территорий. Кроме того, идут работы по расширению проезжей части кольцевой дороги за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.

С 2011 года на МКАД построено и реконструировано 18 развязок общей протяженностью дорог более 150 км.

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