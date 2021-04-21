РИАМО - 21 апр. На торгах по аренде земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Коломне итоговая цена за лот превысила стартовую в 103 раза, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего с 12 по 16 апреля в земельно-имущественных торгах приняли участие 186 человек.

В том числе прошли торги по аренде земельного участка в Коломне площадью 1175 кв. м. На лот претендовали 15 участников. Итоговая цена выросла в 103 раза по сравнению со стартовой.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.