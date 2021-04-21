РИАМО - 21 апр. С 12 по 16 апреля в Московской области на торги выставили 74 объекта: было объявлено о проведении 40 электронных аукционов и 34 «молоточных», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, в можно взять в аренду земельный участок под объекты дорожного сервиса площадью 7 731 кв. м в Коломне, взять в аренду помещение площадью 225,2 кв. м для коммерческого использования в Домодедове, приобрести помещение площадью 47,7 кв. м Королеве.

На этой же неделе состоялись 52 аукциона по аренде и продаже имущества, аренде и продаже земельных участков, а также водопользованию.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.