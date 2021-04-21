РИАМО - 21 апр. Операторы подмосковной системы-112 приняли более 3 млн вызовов с начала 2021 года, ежедневно на линию поступает в среднем 30 тыс. сообщений о происшествиях, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».

«На сегодняшний день более 90% вызовов экстренных оперативных служб поступает в систему-112. Остальные 10% вызовов адресуются на традиционные номера «01», «02», «03» и «04». Это говорит об эффективности системы-112, о том, что номер «112» жители и гости Подмосковья знают и доверяют ему», - сказал начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович.

Статистика показывает, что 74% обращений касается вызова скорой помощи, 22% - полиции и ГИБДД, 4% - пожарной, аварийной газовой и другим службам.

Помимо телефона система-112 Подмосковья принимает вызовы, сделанные посредством СМС-сообщений, мобильного приложения «112 МО», системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также через программу видеосвязи Skype (для людей с нарушениями слуха и речи).

Операторы, психологи, лингвисты и сурдопереводчики круглосуточно принимают вызовы и организовывают экстренную или психологическую помощь попавшим в беду.