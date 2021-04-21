РИАМО - 21 апр. В первом квартале текущего года объем промышленного производства столицы вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Наибольшую динамику показала обрабатывающая промышленность – рост составил 7,5%», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что объемы производства химических веществ, среди которых антисептики, парфюмерные и косметические средства, смазочные, защитные и консервационные материалы, увеличились в три раза. В настоящее время продолжается рост производства бумаги и бумажных изделий. Так, сегмент увеличился уже в 2,7 раза. Значительный рост показали объемы выпуска ящиков и коробок из гофрированной бумаги, картона.

За это время объемы производства лекарственных средств и материалов, которые применяются в медицинских целях, также выросли в 2,2 раза, а выпуск электрического оборудования по итогам трех месяцев увеличился на 39,5%.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что объемы выпуска машин и оборудования увеличились на 42,8%. В основном рост обеспечен посредством производства лифтов, а также оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей, включая оборудование для очистки воды, которое используется для строительства водоканалов и канализационных сооружений.

Рост темпов производства достигается также посредством политики стимулирования инвестиционной активности, которая проводится в городе, а также сохранения уже принятых инвестпрограмм.



По словам директора городского агентства управления инвестициямиСветланы Ганеевой, в числе основных критериев инвестпривлекательности столицы находятся готовность применить инновационные технологии, развитый финансовый рынок, а также разнообразные преференции для бизнеса.