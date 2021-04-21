РИАМО - 21 апр. Более 450 голов крупного рогатого скота поступило в животноводческий комплекс «Бортниково» городского округа Ступино, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В животноводческий комплекс «Бортниково» агрохолдинга «Ступинская Нива» ввезли 455 голов нетелей голштинской породы. Коровы поступили из Калужской области, 246 из которых из предприятия «Калужская Нива». До конца мая текущего года планируется ввезти еще 286 голов», - сказал Сергей Воскресенский.

После завоза партии ветеринарные специалисты округа приступили к проведению необходимых карантинных противоэпизоотических мероприятий.

«Сейчас животные содержатся отдельно от основного стада в фидлотах. Поголовье поступило в рамках реализации программы по обеспечению жителей Московской области высококачественной и безопасной животноводческой продукцией», - отметил Сергей Воскресенский.

«Ступинская Нива», входящая в состав одного из ведущих агрохолдингов России «ЭкоНива», начала свою работу в Подмосковье два года назад. На данный момент осуществляется крупнейший инвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса на 3,6 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5,1 тыс. голов.