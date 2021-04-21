РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. В подмосковном Подольске создадут 50 рабочих мест на двух новых производственно-складских объектах на улице Лобачева и вблизи деревни Северово, разрешение на строительство уже выдано, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министерство выдало разрешения на строительство двух объектов в городском округе Подольск. Двухэтажное здание построят на улице Лобачева рядом с уже работающим объектом компании ООО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» на участке площадью порядка 1,4 тыс кв м. Здесь будут собирать системы водоподготовки и водоочистки. Таким оборудованием пользуются производители напитков и бутилированной воды. Планируемый объем инвестиций составит 100 млн рублей.

Второй объект появится вблизи деревни Северово. ООО «КП Сервис» построит склад площадью 872,5 тыс. кв м. Компания производит упаковочные материалы и пакеты. Склад предназначен для стеллажного хранения готовой продукции. Планируемый объем инвестиций – 97 млн рублей.

«На этих двух объектах планируется создание 50 рабочих мест. Проекты сопровождают персональные менеджеры Центра содействия строительству», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Подать заявку на сопровождение ЦСС своего нежилого объекта можно через почту: css@mosreg.ru и колл-центр по номеру: 8(498)602-00-00.

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