РИАМО - 21 апр. Новые цифровые термины, такие как даркнет, кешбэк, большие данные, все чаще появляются в обиходе жителей страны, поэтому их предложили закрепить на законодательном уровне, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Вопрос был поднят председателем комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олегом Григорьевым на научно-практической конференции Совета Федерации.

«Эксперты называют множество еще не покрытых правом областей новой цифровой реальности — речь идет о так называемых сферах «правового вакуума». Это, например, смарт-контракты, большие данные, игровое пространство, «теневые сети» (даркнет), трэш-стримы, кешбэк и другие», - сообщает пресс-служба.

Законодатель постоянно должен адаптироваться под современные реалии, не забывая о положениях закона о государственном языке РФ.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества в России до 2030 года и национальную стратегию развития искусственного интеллекта на тот же период. Они закрепили такие термины, как «индустриальный интернет», «интернет вещей», «облачные вычисления», «туманные вычисления», «искусственный интеллект» и другие.

Григорьев отметил, что Подмосковье стало первым регионом России, где жители могут следить за капремонтом дома онлайн. Большая часть госуслуг Московской области доступна в электронном виде. Пандемия только ускорила цифровизацию региона.

Он подчеркнул, что законодателям неизбежно предстоит подстраиваться и вводить в законодательство новые понятия, чтобы регулировать возникающие ситуации.