РИАМО - 21 апр. За последние сутки после соответствующего лечения выздоровели еще 585 коронавирусных больных, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в Московской области инфекцию победили 201 344 зараженных.

Также за сутки в регионе выявили 586 новых случаев коронавируса, спасти не удалось 15 пациентов.

С начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 244 379 случаев инфицирования и 5702 летальных исхода.

В Подмосковье продолжается массовая вакцинация от инфекции. Уже прививки от коронавируса сделали более 700 тыс. жителей Московской области.

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