РИАМО - 21 апр. За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 586 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в регионе выявлено 244 379 случаев заражения коронавирусом, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего за пандемию умерли 5702 человека, из них 15 — за минувшие сутки.

Жителям напомнили, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызывать врача.

В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Прививку в Подмосковье уже сделали свыше 700 тыс. человек. Ежедневно в регионе прививаются около 15 тыс. человек.

В Подмосковье также нужно соблюдать масочный режим в общественных местах – транспорте, магазинах, аптеках и так далее.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>