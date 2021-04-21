РИАМО - 21 апр. Через 3 года абсолютное большинство госуслуг в Российской Федерации должно предоставляться онлайн, а в регионах важно наладить работу по всем социальным отраслям, исходя из повседневных потребностей каждого человека, сообщил президент России Владимир Путин.

«Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна без беготни по инстанциям, а просто по факту жизненной ситуации. Уже через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно 24 часа в сутки 7 дней в неделю», - сказал Путин в послании к Федеральному собранию.

Он также обратился ко всем российским губернаторам.

«Обогащаюсь к губернаторам. Ваша прямая обязанность — выстроить работу поликлиник, центров занятости, детских садов и школ, исходя из повседневных потребностей семьи и каждого человека. Во многих регионах такая работа по отдельным направлениям уже налажена. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям», - подчеркнул президент.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж

- В России в скором времени запустят программу выдачи льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Это даст импульс к развитию туризма в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Правительство России должно разработать четкий план по газификации домохозяйств, которые до сих пор не имеют доступа к газовым трубам При этом за подводку коммуникаций к границам земельных участков в населенных пунктах граждане платить не должны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей. Он добавил, что в прошлом году в стране значительно увеличились бюджетные расходы, однако устойчивость экономики удалось сохранить.

- К 2024 году доля современного оружия и военной техники в войсках России составит почти 76%, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

- Большинство госуслуг в РФ должно быть доступно онлайн через 3 года.

Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна без беготни по инстанциям, а просто по факту жизненной ситуации. Уже через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

- Российское здравоохранение должно строиться на современной технологической базе, при этом нельзя ослаблять внимание на повседневные проблемы, сообщил президент России Владимир Путин.

- Путин: России нужен щит биологической безопасности. Ученые должны быть готовы к появлению даже более опасной инфекции, чем коронавирус, заявил президент России Владимир Путин.

- Президент РФ предложил назначить выплату для беременных в трудном материальном положении. Он предложил предусмотреть для женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране в 6350 рублей в месяц.

- Около 45 тыс бюджетных мест создадут в вузах России за 2 года.

Не менее 70% из них отдадим именно в регионы России.

- Около 24 млрд рублей направят на обновление Домов культуры, музеев и библиотек в сельской местности, заявил президент России Владимир Путин.

- Целостную систему поддержки семей с детьми в РФ должны подготовить к 1 июля. Также необходимо принять дополнительные меры по поддержке родителей-одиночек, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин предложил установить доплаты для кураторов учебных групп техникумов. Он также предложил в ближайшие два года дополнительно направить 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

- Дополнительные возможности для студенческого туризма планируют создать в РФ. Президент РФ отметил, что также нужно поощрить и молодых людей, которые проявляют себя.

- Путин предложил провести выплаты по 10 тыс руб семьям со школьниками. Выплаты произведут в середине августа, а также предложил распространить данную меру на семьи, чьи дети только пойдут в первый класс.

- До конца 2024 года на территории России запланировано построить не менее 1,3 тыс. школ, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Одной из самых приоритетных целей государства является обеспечение роста реальных доходов граждан. В стране действует множество мер финансовой поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин поручил решить проблему с невыплатами алиментов.

Чувствительная для многих семей тема — взыскание алиментов. Это проблема в нашей стране. <...> Государство должно защитить права ребенка.

- Президент РФ предложил возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря. Ранее президент предложил до конца года продлить программу по туристическому кешбэку.

- Сдерживание цен в России должно осуществляться рыночными методами, а не директивно, сообщил президент РФ Владимир Путин. Важно стимулировать бизнес и обеспечить рост реальных доходов граждан.

- Президент РФ предложил продлить 20%-ный возврат денежных средств на туристические поездки по России до конца 2021 года. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его стоимости.

- Путин призвал запустить расширенные программы диспансеризации в РФ с 1 июля.

- Путин назвал демографическую ситуацию в России чрезвычайной. Сохранение народа России - главный приоритет государства, сообщил президент РФ.

- Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что не сомневался в успешном преодолении вызовов пандемии.