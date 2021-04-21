РИАМО - 21 апр. Апельсин нужно есть целиком вместе с кожурой, чтобы получить максимум витамина C, сообщила врач-диетолог Ольга Перевалова.

По ее словам, суточная доза витамина С для среднего человека – 60 мг. В одном хорошем апельсине их содержится две. Людям с ослабленным организмом можно увеличить суточную дозу витамина С вплоть до 500-1000 мг, но нужно проконсультироваться с врачом. Также в апельсинах много витаминов группы B, которые укрепляют иммунитет, благоприятно влияют на работу сосудов. Кроме того, в кожуре есть каротиноиды, являющиеся растительной формой витамина А - витамина красоты, хорошей кожи и зрения, особенно ночного.

«Если из фрукта выжимать сок, на стакан потребуется 4-5 средних апельсинов. В этом соке будет огромное количество фруктозы, а это сахар - огромная нагрузка на поджелудочную железу. Нарезание – это соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идет окисление витамина С, и мы теряем его часть. Поэтому оптимально взять свежий фрукт, помыть его и съесть целиком, вместе с перегородками и с кожурой», – сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Перевалова подчеркнула, что больше всего витаминов находится в кожуре апельсина. Чтобы цедру было приятнее есть, ее можно высушить и добавлять в чай. Также можно перемолоть ее вместе с фруктами и ягодами, сделать полезное и вкусное пюре и тоже добавлять в напитки.