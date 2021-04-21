РИАМО - 21 апр. Более 4,8 млн единиц инвентаря подготовили в Подмосковье для участников общеобластного субботника, который пройдет в регионе 24 апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Традиционно в последнюю субботу апреля мы проводим общеобластной субботник. В этом году он пройдет 24 апреля. Приглашаем всех жителей помочь с уборкой дворов и улиц, парков и скверов, привести в порядок памятники и лавочки», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В каждом муниципалитете выбрана центральная площадка для проведения субботника. Посмотреть список с адресами площадок можно на сайте ведомства.

Для всех желающих принять участие в субботнике заготовили более 24 тыс. граблей, 30 тыс. лопат, 73 тыс. метел, 1,5 млн мешков для мусора, 450 тыс. пар перчаток, 3,2 тыс. тачек.

Их будут выдавать в каждом муниципалитете. Список мест выдачи инвентарья можно посмотреть по ссылке.

3, 10 и 17 апреля во всех городских округах Подмосковья прошли муниципальные субботники, участниками которых стали более 500 тыс. человек. Все мероприятия по привидению в порядок территорий проходят под лозунгом «Весна – время перемен!».

Важное отличие предстоящего общеобластного субботника — внедрение и знакомство жителей с единой платформой для Всероссийского голосования Минстроя РФ. Опрос за объекты благоустройства пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 26 апреля по 30 мая на сайте 50.gorodsreda.ru.