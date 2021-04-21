РИАМО - 21 апр. Делегация Московской области во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Сергеем Воскресенским принимает участие в X Международном ветеринарном конгрессе, сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

Работа конгресса началась 20 апреля и продлится до 23 апреля. Мероприятие проходит на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».

«От Подмосковья в работе конгресса принимают участие 20 ведущих ветеринарных специалистов. Эта площадка – хорошая практика, где можно встретиться, поднять и обсудить востребованные темы по стратегическим вопросам, обменяться мнениями и предложениями для практического применения, скорректировать и наметить дальнейшие планы», - подчеркнул Воскресенский.

В конгрессе участвуют главные врачи, специалисты в области ветеринарии, биофармации, зоотехнии и кормления, представители Всемирной организации здоровья животных (МЭБ), ученые ведущих мировых институтов в области ветеринарии, животноводства, биотехнологии.

Участники конгресса работают в новом формате общения и повышения квалификации по направлениям функционирования животноводческих и птицеводческих предприятий в условиях цифровизации, прослеживаемости и экономического моделирования.

Ключевая конференция «Единый мир – единое здоровье» представлена глобальными докладами известных экспертов Европы, Азии, Америки и России.