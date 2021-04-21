РИАМО - 21 апр. Пять лет исполнилось единой линии связи «Мострансавто», специалисты службы за это время приняли более 1,2 млн звонков от пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Операторы колл-центра чаще всего отвечают на вопросы пассажиров в онлайн-режиме и консультируют их по темам транспортной работы, в том числе актуальному расписанию, действующим способам оплаты проезда, тарифам и т. д. Средняя длительность телефонного разговора – около трех минут», – сообщает пресс-служба.

В честь юбилея генеральный директор компании Владислав Мурашов ответит на вопросы пассажиров Подмосковья на прямой линии 22 апреля в 13:00. Трансляция проведет телеканал «360» на канале МОСРЕГ в YouTube. Также эфир можно будет посмотреть в аккаунтах Минтранса Подмосковья во «ВКонтакте» и Instagram.

Директор «Мострансавто» ответит на самые волнующие и актуальные вопросы, которые поступят от пассажиров на бесплатную единую линию или в соцсетях. Их можно оставить там и по номеру единой линии. Для этого нужно сказать оператору, что вопрос для прямого эфира с руководителем предприятия.

Горячая линия работает круглосуточно по номеру: 8(800)700-31-13.