РИАМО - 21 апр. На Волоколамском шоссе на территории инфекционной клинической больницы № 1 появится новый лечебно-диагностический комплекс в стиле хай-тек, три корпуса рассчитаны на 546 боксов, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал проект комплекса суммарной площадью порядка 96,5 тыс. кв. м, в его составе планируются три корпуса с общей подземной частью, станция санобработки, патологоанатомический корпус и ряд пропускных пунктов.

«Здания в стиле хай-тек будут отличаться ясностью пространственных решений, легкостью конструкций, а угловатые линии на фасадах образуют интересный рисунок, в то же время визуально соединяя разные этажи, что позволит трем корпусам восприниматься как единый архитектурный объем», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что фасады корпусов будут облицованы крупными керамогранитными плитами. Помимо них планируется использование декоративных алюминиевых ламелей и кассет, которые окрашены в белый цвет. Патологоанатомический корпус будет выполнен в том же стиле.

Кузнецов подчеркнул, что во время строительства объектов пройдет качественное благоустройство территории, также разобьют цветники из многолетников и злаков.

В течение трех лет в столице появится 36 поликлиник, 20 больниц и больничных корпусов, четыре подстанции скорой помощи и другие объекты.