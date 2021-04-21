РИАМО - 21 апр. Ученики московских школ завоевали 17 дипломов призеров и 55 дипломов победителей на Всероссийской олимпиаде школьников по литературе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Анна Юфрякова из школы №1543 стала абсолютным победителем среди учеников девятых классов.

В финале олимпиады боролись 324 ученика из более чем 70 регионов России. Мероприятие проходило в международном детском центре «Артек» с 14 по 20 апреля.

Школьники должны были пройти аналитический, творческий и устный туры. В устной части они готовили выступление перед жюри.

В стране завершились финалы Всероссийской олимпиады школьников по экономике, французскому языку, химии, истории, праву, физике, информатике, русскому языку, экологии, литературе, а также по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.