РИАМО - 21 апр. Президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма, также нужно поощрять молодых людей, которые проявляют себя.

«Нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в этом году запустить пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране», - сказал Путин в послании Федеральному собранию.

Он отметил, что также нужно поощрить и молодых людей, которые проявляют себя.

«И, конечно, нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, в волонтерских и творческих инициативах, в проектах платформы «Россия - страна возможностей». Для таких ребят программа частичного возврата средств на туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, так называемый высокий сезон», - добавил Путин.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж

- Целостную систему поддержки семей с детьми в РФ должны подготовить к 1 июля. Также необходимо принять дополнительные меры по поддержке родителей-одиночек, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин предложил установить доплаты для кураторов учебных групп техникумов. Он также предложил в ближайшие два года дополнительно направить 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

- Дополнительные возможности для студенческого туризма планируют создать в РФ. Президент РФ отметил, что также нужно поощрить и молодых людей, которые проявляют себя.

- Путин предложил провести выплаты по 10 тыс руб семьям со школьниками. Выплаты произведут в середине августа, а также предложил распространить данную меру на семьи, чьи дети только пойдут в первый класс.

- До конца 2024 года на территории России запланировано построить не менее 1,3 тыс. школ, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Одной из самых приоритетных целей государства является обеспечение роста реальных доходов граждан. В стране действует множество мер финансовой поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин поручил решить проблему с невыплатами алиментов.

Чувствительная для многих семей тема — взыскание алиментов. Это проблема в нашей стране. <...> Государство должно защитить права ребенка.

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- Сдерживание цен в России должно осуществляться рыночными методами, а не директивно, сообщил президент РФ Владимир Путин. Важно стимулировать бизнес и обеспечить рост реальных доходов граждан.

- Президент РФ предложил продлить 20%-ный возврат денежных средств на туристические поездки по России до конца 2021 года. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его стоимости.

- Путин призвал запустить расширенные программы диспансеризации в РФ с 1 июля.

- Путин назвал демографическую ситуацию в России чрезвычайной. Сохранение народа России - главный приоритет государства, сообщил президент РФ.

- Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что не сомневался в успешном преодолении вызовов пандемии.