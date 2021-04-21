РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 апр. Мероприятие по проверке безопасности в сфере грузопассажирских перевозок прошло в Котельниках, выявили 17 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В городском округе продолжается работа по наведению порядка в сфере грузопассажирских перевозок. Сотрудники администрации города совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» и управлением Государственного автодорожного надзора Московской области провели плановое мероприятие, в ходе которого проверили водителей на соблюдение правил на дорогах и наличие лицензии для осуществления перевозок и деятельности такси.

В результате мероприятия было проверено 67 водителей, выявлено 17 нарушений административного законодательства, эвакуировано 9 автотранспортных средств. Данные мероприятия проводятся регулярно.