РИАМО - 21 апр. После спортивных соревнований в школе №2030 в столице произошел конфликт между двумя учениками 4 класса, но никто из ребят к медикам с жалобами не обращался, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Ранее московская прокуратура сообщала, что 11-летний мальчик с телесными повреждениями поступил в одну из больниц после конфликта с одноклассником.

«Информация о том, что подростки избили одного из учеников нашей школы, в результате чего мальчику потребовалась госпитализация, не соответствует действительности», - отметила директор школы №2030 Наталья Рябкова.

Она пояснила, что в школьной раздевалке после спортивной эстафеты между четвероклассниками произошел конфликт, в результате которого один ученик ударил другого. Но никто из ребят не обращался к учителям с жалобами на недомогание или плохое самочувствие. Также никому из детей не понадобилось госпитализации. После уроков школьники пошли домой.

«Вечером мама одного из детей сообщила о том, что по состоянию здоровья мальчик пока побудет дома, но в скором времени он вернется к занятиям. Сейчас оба ребенка чувствуют себя хорошо. Мы находимся на связи с родителями четвероклассников, никаких претензий к администрации школы у них нет», - добавила Рябкова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день конфликт между школьниками полностью исчерпан.