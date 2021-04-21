РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 апр. Детская школа искусств Котельников отметила 34 года с момента основания, ее коллектив и учащихся поздравили депутат Мособлдумы Владимир Жук и глава округа Сергей Жигалкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Детская школа искусств имени В.К. Андреева отметила очередную дату со дня своего основания. Она была открыта в 1987 году.

«Пройден большой путь, наполненный яркими событиями и достижениями. Учащиеся школы и коллективы – многочисленные победители областных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Все это свидетельствует не только о профессионализме наших педагогов, но и о таланте детей», – сказал Жигалкин.

Он пожелал успехов, процветания, новых достижений, отдельно поблагодарив педагогический состав за его труд.

В настоящее время в школе искусств обучается 487 детей по разным музыкальным направлениям. Это академический и народный хор, фортепиано, гитара, скрипка, флейта, домра, балалайка, саксофон и другие инструменты.

Визитной карточкой ДШИ является оркестр русских народных инструментов «Жаворонок», известный за пределами Московской области. В школе располагается два музея: редких музыкальных инструментов и музей заслуженного работника культуры РФ Валентина Константиновича Андреева, чье имя носит школа искусств. Воспитанники и коллективы – многочисленные победители фестивалей и конкурсов различных уровней.