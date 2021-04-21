РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева 22 апреля во время онлайн-встречи ответит на вопросы жителей об организации летней оздоровительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! 22 апреля в 18:00 проведу онлайн-встречу с жителями по вопросу организации летней оздоровительной кампании в 2021 году. Свои вопросы вы можете задать по телефону: 8(495)554-54-93 или направить на адрес электронной почты: ovrdo@mail.ru», - сказала Назарьева.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/85989858534?pwd=UC9NUTk2UjJORE11SElUTldnbEZvUT09. Идентификатор конференции: 859 8985 8534. Код доступа: 1234.