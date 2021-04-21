РИАМО - 21 апр. Оперативники задержали иностранного гражданина по подозрению в краже рюкзака с 1 млн рублей, забытого в вагоне поезда Кольцевой линии метрополитена, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Пассажир утром забыл свой рюкзак в вагоне метро. Другой мужчина заметил это и, стараясь не привлекать внимание людей, забрал рюкзак. Потерпевший сообщил в полицию о потере и рассказал, что помимо документов и вещей там находилось более 1 млн рублей наличными, которые он собирался занять другу на покупку машины.

Злоумышленника задержали в центре города. В ходе обыска по месту жительства у него нашли похищенный рюкзак с деньгами. Пропажу вернули владельцу.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый на время следствия отпущен под подписку о невыезде.

«Очень быстро и оперативно помогли. В течение суток нашли человека, который забрал сумку, вернули мне деньги и вещи в полном объеме», - сказал потерпевший.

Он также высказал слова благодарности полицейским.