РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 апр. Участники ансамбля бального танца «Фламинго» из Котельников заняли первое место на турнире по спортивно-бальным танцам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир по спортивно-бальным танцам «Ритмы планеты» прошел в Москве.

Ярослав Яшников и Ксения Медведева выступали в возрастной категории «Юниоры-1» в латиноамериканской программе. Пара удивила участников турнира, показав яркий латиноамериканский танец. Жюри фестиваля оценило мастерство исполнения и поставило высший балл.