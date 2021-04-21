РИАМО - 21 апр. Граждане России проявили солидарность в борьбе с эпидемией, волонтеры, педагоги, соцработники и другие специалисты вели большую работу, сообщил президент России Владимир Путин.

«Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. Солидарность людей проявлялась в конкретных делах», - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он отметил, что большую работу вели волонтеры, сотрудники ЖКХ, предприятий непрерывного цикла, военные, работники сельхозпредприятий, педагоги, соцработники.

«Духовной опорой общества стали наши традиционные религии. Я вижу руководителей наших конфессий и хочу вам всем поклониться», - заключил президент.