РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 апр. Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в двухэтажном жилом доме на улице Калинина подмосковной Балашихи, сообщается на сайте ведомства.

Возгорание на площади 150 кв м произошло в среду утром на улице Калинина в двухэтажном доме №6, признанном аварийным. Открытое горение было ликвидировано в 7:05, а в 08:30 - ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре.