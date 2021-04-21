РИАМО - 21 апр. В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка после спячки проснулись сурки Петр и Февронья и четверо их детей, семья вольготно раскинулась на два огромных вольера. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Сурки пробудились в начале апреля. В солнечную погоду они лежат на солнце, а также наслаждаются своим рационом. Дети сурков исследуют окрестности.

Для того, чтобы полюбоваться на «степные» сурочьи территории, полные нор и высокой травы, посетителям Центра придется пройти мимо амурских леопардов и тигров, тайру и фосс, а также преодолеть крики попугаев и взгляды бородачей.

Центр воспроизводства редких видов животных располагается около поселка Сычево в Волоколамском городском округе. В поисковиках его можно найти как «Зоопитомник Московского зоопарка».

Вход для взрослых стоит 500 рублей, детям до 6 лет - бесплатно. Пешая экскурсия длительностью полтора часа проводится в 11:00, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30.

Справки доступны по телефонам: 8-496-367-44-63​, 8-962-971-32-45 с 8:00 до 15:50.