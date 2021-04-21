РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ)- 21 апр. В подмосковном Дзержинском с начала года регионального оператора 17 раз привлекали к ответственности за несвоевременный вывоз мусора, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Инспекторы Госадмтехнадзора продолжают выявлять и пресекать нарушения в содержании контейнерных площадок в Подмосковье. По предписаниям инспекторов в регионе устранено более 740 случаев навалов мусора и несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок.

Инспекторы проводят надзорные мероприятия во всех муниципальных образованиях. Приняты меры по 799 фактам навалов мусора на контейнерных площадках и несвоевременному вывозу ТКО. Чаще всего к ответственности привлекался ООО «Каширский региональный оператор» - 186 нарушений, из них 17 - в Дзержинском.

Более 160 нарушений выявлено в зоне ответственности регионального оператора «Эколайн», в том числе в Люберцах - 14.