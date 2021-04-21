РИАМО - 21 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие у него ожидания от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Губернатор считает, что в послании большое внимание будет уделено в том числе экономике.

Путин в среду выступает с посланием Федеральному Собранию.

«Цели и указания (ждем - ред.) по самым актуальным вопросам. Они касаются жизни каждого человека, начиная от здравоохранения, заканчивая всеми системами жизнедеятельности. ЖКХ, развитие инфраструктуры имеет принципиальное значение. Мы должны строить много школ, на это нужны ресурсы, поэтому экономика, думаю, ей будет уделено большое внимание (в ходе послания - ред.)», — сказал Воробьев в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, чего он лично ждет от послания президента.

По словам губернатора, для Московской области все озвученные сферы имеют принципиальное значение.

«Нужно грамотно распределить ресурсы для максимальной эффективности», — добавил Воробьев.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж

- Путин предложил установить доплаты для кураторов учебных групп техникумов. Он также предложил в ближайшие два года дополнительно направить 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

- Дополнительные возможности для студенческого туризма планируют создать в РФ. Президент РФ отметил, что также нужно поощрить и молодых людей, которые проявляют себя.

- Путин предложил провести выплаты по 10 тыс руб семьям со школьниками. Выплаты произведут в середине августа, а также предложил распространить данную меру на семьи, чьи дети только пойдут в первый класс.

- До конца 2024 года на территории России запланировано построить не менее 1,3 тыс. школ, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Одной из самых приоритетных целей государства является обеспечение роста реальных доходов граждан. В стране действует множество мер финансовой поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин поручил решить проблему с невыплатами алиментов.

Чувствительная для многих семей тема — взыскание алиментов. Это проблема в нашей стране. <...> Государство должно защитить права ребенка.

- Президент РФ предложил возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря. Ранее президент предложил до конца года продлить программу по туристическому кешбэку.

- Сдерживание цен в России должно осуществляться рыночными методами, а не директивно, сообщил президент РФ Владимир Путин. Важно стимулировать бизнес и обеспечить рост реальных доходов граждан.

- Президент РФ предложил продлить 20%-ный возврат денежных средств на туристические поездки по России до конца 2021 года. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его стоимости.

- Путин призвал запустить расширенные программы диспансеризации в РФ с 1 июля.

- Путин назвал демографическую ситуацию в России чрезвычайной. Сохранение народа России - главный приоритет государства, сообщил президент РФ.

- Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что не сомневался в успешном преодолении вызовов пандемии.