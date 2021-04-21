РИАМО - 21 апр. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о внесении ООО «Коллегия эксперт» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта на экспертизу купола обсерватории в Звездном городке, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Компанию внесли в реестр за односторонний отказ от проведения технической экспертизы купола обсерватории ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» в Звездном городке после победы в торгах на выполнение работ.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Коллегия эксперт» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - сообщает пресс-служба.

Фирма обратилась в суд, но, изучив все доказательства, суд оставил решение антимонопольной службы без изменений.