РИАМО - 21 апр. По данным опроса сервиса по поиску работу SuperJob, большинство россиян не поддерживают идею введения Covid-паспортов в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследование проводили в начале текущего года. По его данным, 59% граждан выступают против внедрения паспортов вакцинации.

А около 13% опрошенных эту идею поддерживают. При этом 37% от них составляют россияне, которые уже сделали прививку.

В опросе SuperJob приняли участие 3 тыс. экономически активных граждан из разных регионов страны.

Между тем, в России продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и в мобильных пунктах.

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