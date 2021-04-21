РИАМО - 21 апр. Бывшую промзону «Южное Очаково» в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы планируют реорганизовать, общественные слушания по данному проекту пройдут до 27 апреля на портале «Активный гражданин», сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«На территории будет развиваться общественно-производственный кластер, кроме того, проектом предусмотрено создание научного сектора. Развивая бывшие промзоны у города появляются новые уникальные кластеры и бизнес-инкубаторы, которые не только гармонично вовлекаются в ритм города, но и создают дополнительные рабочие места», - сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

Промзона находится между МКАД (51 км), Южным дублером Кутузовского проспекта, улицами Генерала Дорохова и Рябиновая. Ее площадь составляет свыше 558 тыс. кв. м.

В границах промзоны находятся две территории комплексного развития. Будущий производственный кластер находится в районе Очаково-Матвеевское вблизи станции МЦД Очаково и имеет удобную транспортную доступность к МКАД.

Разработчики проекта рассмотрят все предложения граждан по развитию промзоны.