РИАМО - 21 апр. На территории Центрального федерального округа МВД запустило систему «Паутина», она позволяет полицейским отслеживать машины, которые угнали или покинули место ДТП, пишет в среду газета «Коммерсант».

До конца этого года система может быть внедрена в преимущественном количестве российских регионов. Софт используют и с целью электронного обжалования «писем счастья» водителями, не согласными со штрафами, которые были вынесены за нарушения ПДД.

Первые дорожные камеры появились на дорогах страны в 2008 году и использовались для борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Штрафные постановления формировали региональные Центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Из-за того, что софт был везде разный, работа центров не синхронизировалась.

Уже в 2012-2017 годах единое ПО для ЦАФАП было внедрено в столице и области, а в 2019 году власти Москвы заявили о планах распространить опыт на весь ЦФО. Так, городской ЦОДД заключил два контракта на сумму 440 млн рублей с компаниями «Стандартпроект» и «Войслинк» на разработку «единой сквозной системы перехвата и розыска транспортных средств» и поставку оборудования к ней.

За пять лет, которые в столице и области применяется система, ежегодное число угонов сократилось с 8,7 тыс. до 1,6 тыс.

Система необходима в ЦФО для повышения безопасности. Так, только в этом округе проживает свыше 39 млн человек, они владеют 28% всех автомобилей в РФ. Помимо прочего, система даст возможность автоматизировать взаимодействие оперативных служб 16 регионов, а также контролировать перевозчиков.

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