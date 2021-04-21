Апрель принес жителям Москвы и Подмосковья и почти летнее тепло, и внезапное похолодание со снегом – на такой невеселой ноте заканчивается второй месяц весны. Станет ли май по-настоящему теплым, какая погода ожидается на майские праздники и когда наконец настанет пора для легкой одежды, РИАМО рассказали синоптики.

Похолодание и заморозки

По прогнозам синоптиков, погода в конце апреля будет довольно резко и часто меняться – периоды потепления и похолодания продлятся максимум три-четыре дня.

«Похолодание уже началось в столичном регионе. В среду, 21 апреля, будет холодно: по ночам местами до слабых заморозков, возможны дожди – местами с мокрым снегом. Такая же погода сохранится в ночь на четверг, 22 апреля», – рассказал РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Уже в четверг днем циклон покинет пределы Московской области и на фоне коротких дождей потеплеет до 15 градусов. Пятница будет еще теплее – до плюс 17-19 градусов в Москве и 15-20 градусов – по области, прогнозирует Леус.

Впрочем, потепление будет недолгим – в выходные снова немного похолодает.

«К исходу пятницы пройдут кратковременные дожди с грозами, а выходные и начало следующей недели вновь будут холодными с температурой около плюс 8-13 градусов и кратковременными дождями», – рассказывает Леус.

В воскресенье и понедельник, 25 и 26 апреля, в ночные часы возможны даже слабые заморозки, погода будет неустойчивой. По данным Gismeteo, 26 апреля ожидается самая низкая дневная температура месяца — всего плюс 7 градусов. Также в этот день прогнозируются дожди с грозами.

Не приходится рассчитывать на летнее тепло и в конце апреля: там ожидается от плюс 8 до 13 градусов и кратковременные дожди.

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Прогноз на майские

По прогнозам синоптиков, в мае жителей Московского региона ожидает в целом пасмурная погода с дождями и грозами, практически без ясных дней.

«Такая же погода, совсем не жаркая, ожидается в первые майские праздники. Но есть вероятность, что вторые майские праздники будут более теплыми и сухими», – говорит Леус.

По прогнозу Gismeteo, в первые майские выходные, 1 – 3 мая, будет пасмурно с прояснениями. Температура в дневные часы составит плюс 10-12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 4-5 градусов.

При этом по-настоящему ясным будет всего один день – 4 мая.

Во вторые майские выходные, с 8 по 10 мая, на протяжении всех трех дней ожидаются дожди, которые усилятся к 10 мая. В День Победы, 9 мая, будет облачно с прояснениями, а значит, не исключено, что столичные власти займутся разгоном облаков.

По предварительному прогнозу, дневная температура 8 – 10 мая составит плюс 14 -15 градусов, ночью – плюс 7-9 градусов. А самая теплая ночь ожидается на 10 мая – до 9 градусов тепла.

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Погода в мае

Самыми теплыми днями предстоящего месяца будут 14-15 и 18-19 мая: в Москве в дневные часы потеплеет до 16 градусов. А вот солнечной погоды в мае ждать не стоит: большую часть месяца солнца не будет совсем, или оно будет изредка появляться из-за облаков. Таков вероятный сценарий майской погоды у Gismeteo.

Между тем, как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, последний месяц этой весны в средней полосе России все-таки окажется на один градус теплее климатической нормы, несмотря на периоды похолодания.

Это значит, что по ночам будет около плюс 10 градусов, а днем – плюс 20 градусов и выше. В случае похолодания температура по ночам может опуститься до плюс 2-7 градусов, а днем – до 11-16 градусов.

Что касается осадков, то они в столичном регионе ожидаются в пределах нормы. По статистике, в центральных областях России в мае выпадает около 50 миллиметров небесной влаги.