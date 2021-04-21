РИАМО - 21 апр. Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы энерготарифов в стране не рассматривается, сообщает ТАСС.

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — сказал министр.

Ранее в СМИ появилась информация, что Союз потребителей РФ предложил ввести в стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

Такое предложение организация направила главе российского кабмина Михаилу Мишустину. В Союзе посоветовали увеличить цены за единицу электроэнергии в случае ее потребления больше установленной нормы.

Данное решение, считают в союзе, позволит сократить потребление электроэнергии и решить проблему перекрестного субсидирования в сетевом комплексе.

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