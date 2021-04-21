РИАМО - 21 апр. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1744 пациента, всего в городе болезнь победили 975 973 человека, сообщает оперштаб Москвы.

За минувшие сутки в мегаполисе зарегистрировали 1988 новых случаев заражения Covid-19. Также было госпитализировано 977 человек.

В столице за сутки умерли 58 пациентов, у которых подтвердили пневмонию и положительный результат теста на коронавирус. За все время пандемии в городе скончались 17 812 человек.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 070 036 случаев заболевания.

В общественных местах столицы следует соблюдать масочно-перчаточный режим. А при появлении симптомов ОРВИ рекомендуется вызвать врача на дом.

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