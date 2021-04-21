РИАМО - 21 апр. В следующем году на территории административно-делового центра «Коммунарка» может завершится возведение первого этапа улично-дорожной сети, в том числе сооружение моста через реку Сосенка. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство первого этапа включает в себя возведение более 18 км дорог, из которых 4,82 км уже введены в эксплуатацию, в том числе два путепровода над магистралью Солнцево-Бутово-Видное. Возведение оставшихся 13,47 км дорог первого этапа планируется завершить в 2022 году», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что этап также включает в себя сооружение путепроводов над Калужским шоссе, транспортного тоннеля, а также на мостового сооружения через реку Сосенка. Транспортная обстановка в поселении Сосенское улучшится с открытием объектов.

Также проект планировки предусматривает на территории центра реализацию объектов жилого и общественно-делового назначения, культуры, образования и здравоохранения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что в Коммунарке холдинг занимается проектными работами по строительству физкультурно-оздоровительного центра, ориентировочная площадь которого составляет 19,5 тыс. кв. м.

По словам Кравцова, в центре предусматривается возведение ледовой арены с трибунами для зрителей на 1 тыс. мест, бассейнов, универсального игрового зала, двух залов для групповых занятий и тренажерного. Также проектом предусмотрено строительство офисных помещений для Центра физической культуры и спорта новой Москвы.

Помимо этого, как подчеркнул Кравцов, «Мосинжпроект» занимается проектирование Межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса площадью около 70 тыс. кв. м, где, согласно планам, разместятся фондовые хранилища четырех федеральных и 16 московских музеев, общественного пространства. Возведение комплекса могут завершить уже в 2024 году.