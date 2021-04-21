РИАМО - 21 апр. В следующем году на территории административно-делового центра «Коммунарка» может завершится возведение первого этапа улично-дорожной сети, в том числе сооружение моста через реку Сосенка. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он добавил, что этап также включает в себя сооружение путепроводов над Калужским шоссе, транспортного тоннеля, а также на мостового сооружения через реку Сосенка. Транспортная обстановка в поселении Сосенское улучшится с открытием объектов.
Также проект планировки предусматривает на территории центра реализацию объектов жилого и общественно-делового назначения, культуры, образования и здравоохранения, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что в Коммунарке холдинг занимается проектными работами по строительству физкультурно-оздоровительного центра, ориентировочная площадь которого составляет 19,5 тыс. кв. м.
По словам Кравцова, в центре предусматривается возведение ледовой арены с трибунами для зрителей на 1 тыс. мест, бассейнов, универсального игрового зала, двух залов для групповых занятий и тренажерного. Также проектом предусмотрено строительство офисных помещений для Центра физической культуры и спорта новой Москвы.
Помимо этого, как подчеркнул Кравцов, «Мосинжпроект» занимается проектирование Межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса площадью около 70 тыс. кв. м, где, согласно планам, разместятся фондовые хранилища четырех федеральных и 16 московских музеев, общественного пространства. Возведение комплекса могут завершить уже в 2024 году.
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