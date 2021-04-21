РИАМО - 21 апр. Портал «Добродел» помог жителям Подмосковья решить уже 2 млн проблем. Цифровой сервис создали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2015 году, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

На портале любой зарегистрированный пользователь может оставить сообщение, приложить к нему фотографию и в установленный срок получить ответ о решении своего вопроса. Житель также может оценить качество исполнения, и, если проблему не устранят, ее направят на доработку. Портал доступен по адресу dobrodel.mosreg.ru.

«Московская область имеет передовой опыт в выстраивании эффективной цифровой системы обратной связи. За 5,5 лет работы портала «Добродел» жители Подмосковья прислали 4,4 млн сообщений и подтвердили решение 2 млн проблем. Еще 1,2 млн проблем решены и ожидают проверки пользователей», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что сервис пользуется большими доверием и популярностью. Еженедельно к работе с сервисом присоединяются около 6 тыс. человек, на портал приходит 15-20 тыс. сообщений.

Все сообщения с «Добродела» направляются в Центр управления регионом. Каждую проблему там оперативно отрабатывает ответственный исполнитель-ведомство, муниципалитет или учреждение.

«За время существования портала по просьбам жителей уже устранили 87 тыс. ям на дорогах и во дворах, обустроили и отремонтировали 40 тыс. детских площадок, починили 62 тыс. фонарей», — добавил Рымар.

Он отметил, что благодаря введению обязательной регистрации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Добродел» стал работать еще эффективнее. Более 1 млн пользователей портала авторизованы через ЕСИА.

На «Доброделе» исключены фейковые сообщения. По каждой проблеме компетентные органы могут провести полноценную проверку.