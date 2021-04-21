РИАМО - 21 апр. В столице за минувшие сутки подтвердили 1988 случаев заражения коронавирусом, всего в городе за пандемию выявили 1 070 036 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках, а еще в мобильных пунктах. В Москве также организовали вакцинацию маломобильных горожан на дому.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе начала ухудшаться.

В России за сутки зарегистрирован 8271 новый случай коронавируса, скончались 399 пациентов, полностью выздоровели 9644 человека.

На текущий момент в РФ выявлено 4 727 125 случаев Covid-19. За период пандемии умерло 106 706 человек, выздоровели после лечения 4 352 873 пациента.

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